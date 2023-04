„Meinung und Debatte“: Neue Rubrik auf STOL

Zu den Grundaufgaben des Journalismus gehört es, Informationen einzuholen, Experten zu befragen, Fakten zu recherchieren und diese für Sie als Leser aufzubereiten. So wollen wir dafür sorgen, dass unsere Leser auf STOL bestens informiert durch den Tag kommen.Eine weitere – aber ebenso wichtige – Aufgabe von Journalismus ist es, Nachrichten einzuordnen, Orientierung und eine Diskussionsplattform zu bieten.Auch diesen Aspekt haben wir auf STOL in der Vergangenheit bereits abgedeckt: Durch Kommentare unserer Redakteure oder die Veröffentlichung der Meinungen, die uns unsere Leser zu bestimmten Themen mitgeteilt haben.Als Redaktion sind wir der Auffassung, dass es wichtig ist, sich über unterschiedliche Meinungen und Ansichten auszutauschen, andere Standpunkte nachzuvollziehen und miteinander im Gespräch zu bleiben. Auch haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese Artikel bei unseren Lesern auf reges Interesse stoßen. Deshalb haben wir beschlossen dem Thema „Meinung und Debatte“ eine noch größere Plattform auf unserer Seite zu bieten: Durch eine eigene Rubrik. Dort finden Sie in Zukunft Kommentare von Journalisten aus der STOL- und Dolomiten-Redaktion, sowie die Meinungen unserer Leser – gesammelt und übersichtlich an einem Ort.