Italien habe seine Verpflichtungen innerhalb der NATO stets eingehalten – auch bei Einsätzen wie in Afghanistan und im Irak, selbst wenn keine unmittelbaren eigenen Interessen betroffen waren. Die Regierungschefin betonte zugleich die Notwendigkeit, die europäische Verteidigungsfähigkeit zu stärken und die Reaktionsfähigkeit zu erhöhen.<BR \/><BR \/>Trump will Truppen auch aus Deutschland und Spanien zurückziehen<BR \/>Meloni kritisierte weiters, dass einige Aussagen Trumps gegenüber Italien nicht korrekt gewesen seien. Außer Italien hatte Trump auch Spanien und Deutschland mit einem Abzug von US-Truppen gedroht. „Italien war uns überhaupt keine Hilfe, und Spanien war schrecklich, absolut schrecklich“, fügte Trump mit Blick auf die von ihm erhoffte Unterstützung von Verbündeten im Iran-Krieg hinzu.