Das Plakat zeigt eine Fotomontage von Giorgia Meloni und Adolf Hitler. <BR \/><BR \/>Der Kammerabgeordnete spricht in einem Kommentar auf seinem Facebook-Profil von einem „Zeichen für eine unerträgliche kulturelle Verrohung. Die Bühne für diese x-te Brutalität ist das Schaufenster eines Geschäfts, das mit anarchistischen Symbolen und Plakaten gegen die Sicherheitsverordnungen der Regierung tapeziert ist. (…) Schluss mit Provokationen. Null Toleranz!“, schreibt Urzì. <BR \/><BR \/>Über die Autoren des Plakats war nichts bekannt.