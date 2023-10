Meloni postet Video mit sexistischen Beleidigungen gegen sie – Video

„Nicht Teil unserer Kultur“

„Eines zivilisierten Landes unwürdig“

Auf dem Video ist ein Demonstrant mit rotem T-Shirt und einer zusammengerollten Flagge in der Hand zu sehen, der während einer U-Bahn-Fahrt über Lautsprecher sexistische Beleidigungen gegen Meloni äußerte, denen sich andere Personen anschlossen.Meloni veröffentlichte das Video am Sonntagnachmittag und forderte den CGIL-Vorsitzenden Maurizio Landini auf, das Verhalten der Demonstranten zu verurteilen, was dieser auch tat.„Ich verurteile diese gewalttätigen und sexistischen Beleidigungen mit Entschlossenheit, die nicht Teil unserer Kultur sind. Unser Gewerkschaftsverband setzt sich seit jeher gegen jede Form von körperlicher und verbaler Gewalt, sowie für die Überwindung der patriarchalischen Kultur ein, die die Ursache jeder Form von Gewalt gegen Frauen ist“, sagte Landini.Solidaritätserklärungen erhielt Meloni aus allen politischen Lagern, auch von der Opposition. „Das sind Verhaltensweisen, die eines zivilisierten Landes unwürdig sind“, meinte Ex-Industrieminister Carlo Calenda, Chef der Zentrumspartei „Azione“.Zehntausende Menschen hatten sich am Samstag an einer Demonstration der Gewerkschaften und anderer Linksgruppierungen beteiligt. Dabei wurde gegen die Wirtschaftspolitik der Rechtsregierung um Meloni protestiert, die seit einem Jahr Italien regiert.