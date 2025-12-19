Der Ehemann hatte in den frühen Morgenstunden Alarm geschlagen, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte kam für Zischg jede Hilfe zu spät – Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252239_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Defekt an einem Ofen die Ursache für die Kohlenmonoxid-Vergiftung sein. Die technischen Überprüfungen laufen derzeit, um die genauen Umstände zu klären.<h3>\r\nFast 40 Jahre im Dienst der Gastfreundschaft<\/h3>Auch die Freiwilligen Feuerwehren von Ruffrè und Cavareno standen vor Ort im Einsatz. Fast 40 Jahre lang – seit 1988 – führte Lydia Zischg, die ursprünglich aus Südtirol stammt, das Hotel „Roen“ gemeinsam mit ihrem Mann.