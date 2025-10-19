Der Unfall ereignete sich gegen 4 Uhr morgens: Ein Mann aus dem Trentino war mit seinem Pkw in Richtung Mendelpass unterwegs, als er – vermutlich durch Sekundenschlaf – die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf die gegenüberliegende Fahrbahn geriet und frontal gegen die Sperrschranke am Pass prallte.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von St. Nikolaus\/Kaltern sicherte das Fahrzeug, die Sanitäter des Weißen Kreuzes Überetsch kümmerten sich um den Lenker. Dieser blieb glücklicherweise weitestgehend unverletzt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227873_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dass das Fahrzeug von der Schranke gestoppt wurde, erwies sich als Glück im Unglück, denn unmittelbar hinter der Schranke, die bei der Sperrung der Straße zum Einsatz kommt, fällt die Böschung steil in den Wald ab – ohne zusätzlich Leitplanke.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Unfallermittlungen aufgenommen. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.