Menschen fliehen aus der Ukraine: Die Solidarität ist enorm

Viele Angebote von Gemeinden und Privaten sind bereits eingegangen. Die ersten Menschen aus der Ukraine sind schon in Südtirol angekommen.Das Land koordiniert die Angebote zentral. Auch die Freiwilligenorganisationen und Vereine bauen Hilfsangebote auf.Einige Ukrainer sind bereits auf eigene Faust angereist und bei Freunden und Verwandten untergekommen. Am Abend gab der Bürgermeister von St. Lorenzen, Martin Ausserdorfer, bekannt, dass ein von seiner Gemeinde zur Verfügung gestellter Bus mit nur einer Frau aus der Ukraine von Wien auf der Rückfahrt ins Pustertal sei. „In Wien sind einige hundert Flüchtlinge angekommen“, schreibt Ausserdorfer. Einige würden noch nach St. Lorenzen nachkommen; sie hätten ihre Autos nicht in Wien zurücklassen wollen.Nach Einschätzung des ukrainischen Honorarkonsuls in Österreich Walter Peer hätten aktuell fast 80 Prozent der Menschen auf der Flucht einen Zielort, informiert Ausserdorfer. „In den kommenden Tagen und Wochen wird sich dieses Verhältnis mit Sicherheit ändern. Grundsätzlich gilt aber, dass die Ukrainer am liebsten in ihrem Land bleiben und ehestmöglich wieder in Frieden zurückkehren möchten.“Die größte Hilfe leisten die Staaten, die direkt an die Ukraine angrenzen:Auch ihnen gehören derzeit die Gedanken vieler Südtiroler: „Eine spontane, private Spendenaktion innerhalb unseres Unternehmens zugunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine hat sich in den letzten Tagen etwas verselbständigt, auch viele externe Helfer sind darauf aufmerksam geworden“, schreibt etwa Matthias Willeit, Mitarbeiter von Rubner Türen in Kiens. Er und seine Kollegen sammeln Sachspenden für die Menschen im Kriegsgebiet: „Ein Mitarbeiter unserer Schwesterfirma Rubner Fenster, Andrii Shparyk, stammt aus der Ukraine und hat Freunde und Verwandte im Kriegsgebiet.Er hat seine Arbeitskollegen um Sachspenden für die unmittelbare Not der Flüchtlinge gebeten; diese wird er am Wochenende selbst an die polnisch-ukrainische Grenze transportieren.“ Wer wolle, könne Sachspenden bis zum Freitag an jedem Standort der Rubner Fenster oder Rubner Türen GmbH in Sarnthein, Kiens, Percha oder Klobenstein und bei den Ausstellungen in Bozen oder Kiens abgeben. „Wir möchten Not lindern, bis professionelle Organisationen ihre Tätigkeit voll entfalten können.“

stol/dpa