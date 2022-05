Menschen mit Beeinträchtigung bilden sich fort

Ob Servietten in verschiedensten Formen falten, Getränke gekonnt zubereiten, servieren und kassieren, Weinflaschen öffnen und Weine verkosten oder das Basiswissen im Service- oder Barbereich kennenlernen: Das und noch mehr lernen die Kursteilnehmenden beim 12-wöchigen Weiterbildungskurs in der Landesberufsschule Gutenberg in Bozen.Das Besondere an diesem Kurs ist die Zielgruppe, an die er sich richtet: Menschen mit Beeinträchtigung wird in diesem Weiterbildungskurs „eine praxisnahe beziehungsweise praxisorientierte Perspektive für das Hotel und Gastgewerbe im Bereich Service“ vermittelt.Landesrat Philipp Achammer hat kürzlich die 10 Kursteilnehmer in der Landesberufsschule Gutenberg in Bozen beim Erlernen der grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Bereich Service im Hotel und Gastgewerbe besucht.„Menschen mit Beeinträchtigung müssen genauso Zugang zu allen Maßnahmen des Arbeitsmarktes haben wie andere auch“, sagt Landesrat Achammer. „Gerade ihnen müssen wir Chancen bieten, sie auf den Weg in den Arbeitsmarkt verstärkt unterstützen.“Aus- und Weiterbildungskurse in verschiedensten Bereichen seien eine Möglichkeit von vielen, um Menschen mit Beeinträchtigung in die Arbeitswelt einzuführen oder wieder einzubinden, damit sie sich selbstständiger und selbstsicher bewegen können. Landesrat Achammer ist überzeugt, die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung müsse in erster Linie über den Arbeitsmarkt passieren.Gestartet ist der Weiterbildungskurs für Menschen mit Beeinträchtigung, welche die Pflichtschule abgeschlossen haben, am 15. März. Organisiert und abgewickelt hat den 12-wöchigen und auf Modulen aufgebauten Kurs die Volkshochschule (VHS) Südtirol gemeinsam mit dem Arbeitskreis Eltern Behinderter (AEB) und der Landesberufsschule Gutenberg in Bozen.Ihr Ziel: Menschen mit Beeinträchtigung das Handwerkszeug für eine Stelle im Hotel- und Gastgewerbe mitzugeben. Die Abschlussfeier des Weiterbildungskurses findet am 27. Mai in der Landesberufsschule Gutenberg in Bozen statt, wo die 10 Teilnehmer das Erlernte anwenden und zeigen.