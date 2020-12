Menschenansammlungen in Riccione – Riesen Polemik um Weihnachtsevent

Auf den Bildern sieht man Hunderte von Menschen, zwar mit Maske, aber zusammengepfercht, unmöglich, die Sicherheitsabstände einzuhalten. Die Szenerie gleicht jenen aus anderen „normalen“ Jahren – als gäbe es kein Corona.Das Video wurde am Sonntag vom italienischen Abgeordneten Marco di Maio auf dessen Facebook-Seite gepostet. Darunter schrieb er: „Die Weihnachtsbeleuchtung ist wirklich wunderschön, aber diese Zeremonie heute in der Viale Ceccarini in Riccione ist einer der größten Akte kollektiver Verantwortungslosigkeit, die man bisher bei dieser Pandemie beobachten konnte, sowie ein beschämendes Verhalten der Stadtverwaltung.“Und auch die zornigen Kommentare unter dem Post ließen nicht lange auf sich warten:„Ich frage mich, was sich die Verwaltung dabei gedacht hat“, schreibt ein Mann, „ich, der Besitzer einer Bar, richte gerade Tische und Stühle mit dem Maßband in der Hand, damit für die Wiedereröffnung morgen alles in Ordnung ist...., aber in welcher Stimmung?! Ich empfinde Wut und nur Wut.... Ich fühle mich angesichts solcher Bilder so getäuscht!Ein anderer schreibt: „Als Einwohner von Riccione schäme ich mich für all das... Ich bin heute aus dem Haus gegangen, überzeugt davon, dass ich einen ruhigen Spaziergang machen kann. Und dann das: eine Masse von Menschen, alle zusammengedrängt und ohne jegliche Kontrolle... Unglaublich!!! So etwas muss absolut vermieden werden.“Und auch der der Präsident der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sagte in Hinblick auf diese Bilder: „Heute gab es an mehreren Orten in meiner Region überfüllte Orte. Menschenansammlungen wie diese riskieren, dass wir in die orangefarbene Zone zurückkehren. Wir müssen große Verantwortung übernehmen, denn eine dritte Welle können wir uns nicht leisten, auch aus Respekt vor den Angehörigen der Gesundheitsberufe, die seit Februar nicht mehr wissen, wie sie Tag und Nacht und Sonntag und Montag unterscheiden können“.In diese Kerbe schlagen viele: Es kann nicht sein, dass derartige Events stattfinden, beworben von öffentlichen Verwaltungen. Mitten in der Krise, mitten in der Pandemie. Es ist ein Hohn gegenüber jenen, die sich an alle Regeln halten, die sowohl im Privaten, als auch im Geschäftsleben große Opfer bringen, gegenüber jenen, die ihre Betriebe geschlossen halten müssen, die ums Überleben kämpfen – Tag für Tag – wie zum Beispiel die Skigebiete.

