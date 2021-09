Menschenkette für Menschenrechte: Von Deutschland über Südtirol nach Italien

Um gemeinsam für humanitäre Grundwerte in Europa einzutreten wurde das Projekt „#HandInHand – Rettungskette von Deutschland zum Mittelmeer“ mit der Unterstützung vom Friedenszentrum der Gemeinde Bozen, der Caritas Diözese Bozen Brixen, dem Verein Pax Christi, Bozen Solidale, Anpi, Arci, der OEW-Organisation für eine Welt, dem Haus der Solidarität Brixen und „Hinschauen&Handeln“ dem Beirat für Integration und Migration, organisiert.Am 18. September werden Tausende von Menschen von 12 bis 12.30 Uhr eine Menschenkette bilden, die in Hamburg beginnt, Deutschland durchquert und über Österreich und Italien zum Mittelmeer gelangt.Die etwa 1500 km lange Kette solle ein Zeichen des Protests gegen das Sterben im Mittelmeer und die unverantwortliche Politik der europäischen Staaten setzen, schreibt die Caritas in einer Aussendung.„Wir fordern auch humanitäre Korridore für Menschen, die aus Afghanistan fliehen“.Die 3 Treffpunkte in Südtirol befinden sich in Bozen am Rathausplatz, in Brixen am Domplatz, in Bruneck in der Oberstadt. Das Projekt findet unter Berücksichtigung der Anti-Covid-Vorschriften statt.Um die Abstandsregeln einzuhalten und die Kette noch länger und sichtbarer zu machen, geben sich die beteiligten Personen nicht die Hand, sondern werden durch ein Band „verbunden“ sein.

