Menschenschleuser in Sterzing dingfest gemacht

Bei Kontrollen an der Mautstelle haben die Finanzbeamten vor wenigen Tagen einen Ford Fiesta angehalten, an dessen Steuer ein 57-jähriger Italiener saß. Ebenfalls im Auto saßen 2 Männer aus Pakistan.Der Mitfahrer auf dem Rücksitz erklärte zunächst, keine Dokumente bei sich zu haben, zog aber nach mehrmaligem Fragen einen pakistanischen Pass aus einer in seiner Reisetasche verpackten Hose.Der Reisepass war zwar gültig, enthielt aber kein Aufenthaltsvisum für Italien, auch konnten die Beamten den im Pass angegebenen Namen in der italienischen Datenbank nicht finden.Während der Mann folglich ins Kommissariat der Polizei Brenner gebracht wurde, wo in Zusammenarbeit mit dem Einwanderungsbüro bestätigt wurde, dass er illegal eingereist war, gingen die Finanzpolizisten zur Kontrolle der beiden verbleibenden Insassen und des Fahrzeugs über.Unter dem Beifahrersitz fanden die Beamten schließlich eine Aufenthaltsgenehmigung, die sich schnell als gefälscht herausstellte. Das Dokument war auf den Pakistaner ausgestellt, der auf der Rückbank gesessen hatte, war aber von seinem Landsmann auf dem Beifahrersitz verfälscht worden, um ihm die Einreise zu ermöglichen.Daraufhin wurden der Italiener und der Pakistaner, der sich regulär in Italien aufhält, wegen Menschenschmuggel festgenommen. Der Mann auf dem Rücksitz hingegen wurde angezeigt.

liz