Demnach sollen Beamte der Carabinieri-Station Dorf Tirol in einem Kondominum in Meran vor einigen Tagen eine Kontrolle durchgeführt haben. Dort sollen sich regelmäßig Dealer und Vorbestrafte aufgehalten haben.<h3>\r\nWo man die Drogen fand<\/h3>Die Beamten haben jeden Zentimeter der Gemeinschaftsräume durchsucht. Insbesondere betraf das den Innenhof, das Kellergeschoss, und die Dachterrasse. Bei letzterem wurde man fündig: Hinter einem Ziegelstein versteckt fand man etwa 150 Gramm Marihuana und eine Präzisionswaage.<BR \/><BR \/>Der Besitzer der Drogen konnte nicht unmittelbar ausfindig gemacht werden. Die Drogen und die Waage wurden am Ende des Einsatzes beschlagnahmt und den Justizbehörden übergeben.