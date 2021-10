Meran: 18-Jähriger wegen Drogenhandel angezeigt

Die Carabinieri hatten den jungen Mann, der bislang unbescholten war, in der Nähe des Bahnhofs von Meran zu einer Kontrolle angehalten.Dabei fanden die Beamten etwa 15 Gramm Haschisch, eine Ecstasy-Pille und eine elektronische Präzisionswaage. Alles wurde beschlagnahmt.Die Drogen, die offensichtlich für den Verkauf bestimmt waren, werden nun zur Untersuchung an das Drogenanalyselabor der Carabinieri in Leifers geschickt.Der 18-Jährige wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt.

stol