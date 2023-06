Meran: 2 Pkw stoßen zusammen

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr an der Kreuzung zwischen der Tobias-Brenner-Straße und der Maiastraße. 2 Pkw stießen dabei zusammen. Näher Informationen zur Unfallursache liegen derzeit nicht vor.Durch den Unfall geriet ein Pkw in eine Kettenabsperrung am Straßenrand und der Lenker musste laut ersten Informationen von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Meran befreit werden.Der Fahrer eines der Autos wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Sanitäter des Weißen Kreuzes ins Meraner Krankenhaus eingeliefert werden.Die Ortspolizei Meran war vor Ort und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.