Der Vorfall trug sich in den vergangenen Tagen in der Otto-Huber-Straße zu. Die Besitzerin des Fahrzeugs wollte zu ihrem Wagen, als sie überrascht feststellte, dass eine fremde Person auf der Rückbank lag und schlief. Sie verständigte umgehend die Ordnungshüter.<BR \/><BR \/>Eine Funkstreife der Carabinieri-Kompanie Meran rückte daraufhin in das Parkhaus des „Stadt Centrum“ aus. Auf der 3. Untergeschossebene spürten die Beamten das gemeldete Auto auf.<h3>\r\nScheibe zertrümmert und Messer in der Tasche<\/h3>Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, hatte sich der 20-Jährige Zugang zum Fahrzeug verschafft, indem er die hintere linke Seitenscheibe zertrümmerte.<BR \/><BR \/>Die Beamten weckten den Schläfer, baten ihn aus dem Wagen und unterzogen ihn einer Durchsuchung. Dabei entdeckten die Carabinieri ein Messer (sogenanntes „Balisong“). Die Beamten nahmen dem Mann die Waffe ab und beschlagnahmten sie umgehend.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Formalitäten wurde der Meraner auf freiem Fuß angezeigt. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung sowie wegen unerlaubten Tragens von Waffen verantworten.