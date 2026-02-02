Beute am vergangenen Montag waren unter anderem zwei Laptops, die glücklicherweise geortet und nach einer Wohnungsdurchsuchung in der Nähe von Bozen gefunden werden konnten, sowie die Geldtasche eines bundesdeutschen Gastes. Die Meran 2000 AG will gegen die Kriminellen mit weiteren Kameras und Parkwächtern vorgehen.<BR \/><BR \/>Aber der Reihe nach: Die Opfer hatten ihre Autos mittags am Naif-Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr war beim Auto eines jungen Meraners die Tür aufgehebelt, bei zwei weiteren Autos war eine Scheibe eingeschlagen. Dem Meraner Oberschüler wurde der Schulrucksack samt Laptop gestohlen, einer Meranerin die Handtasche und ihren zwei Söhnen die Schulrucksäcke und ein weiterer Laptop. Drittes Opfer war ein Bundesdeutscher, dem der Rucksack samt Geltasche gestohlen worden war.<BR \/><BR \/>Ein Teil der Diebesbeute wurde in einer Einfahrt längs der Schennastraße auf der Höhe der Waldorf-Schule aufgefunden. Dort hatten sich die Kriminellen der durchsuchten Taschen entledigt. Eine weitere Schultasche mit einer leeren Laptop-Tasche wurde auf einem Parkplatz vis à vis von der Lahn weggeworfen. Beide Meraner Opfer erstatteten Anzeige bei den Carabinieri. Weil bei einem Laptop, die Ortungsfunktion aktiviert war, konnte dieser und der zweite entwendete Laptop nach einer Hausdurchsuchung im Großraum Bozen gefunden und zurückgegeben werden. Am Donnerstag wurde ein weiterer Autoeinbruch gemeldet. <BR \/><BR \/>Meran 2000-Direktor Paul Jakomet ist erbost. „Ja, diese Woche ist es mehrmals zu Autoeinbrüchen gekommen. Es kann nicht sein, dass solche Leute erwischt werden und dann tun sie am nächsten Tag das Gleiche“, sagt er. Nun werde man die Kameras potenzieren und die Parkwächter auch unter der Woche in der kritischen Zeit von 12 bis 15 Uhr einsetzen. „Danach ist wieder mehr Bewegung am Parkplatz“, sagt Jakomet. <BR \/><BR \/>Da es bereits vor Weihnachten zu einem Autoeinbruch gekommen war, hatte Jakomet die Ordnungskräfte alarmiert. „Carabinieri und Stadtpolizei fahren auch regelmäßig Streife. Dafür muss ich sie loben. Aber ich befürchte, dass diese Leute von der Wiese unter dem Parkplatz aus zuschlagen. Heute (gestern, Anm. d. Red.) gehe ich dort selbst auf Streife“, so Jakomet. <BR \/><BR \/>„Streifenwagen aus Hafling schauen öfters am Tag vorbei. Aber es ist auch ein Bereich, wo sich solche Subjekte gut verstecken können. Ich appelliere an alle, keine Taschen im Auto zu lassen“, sagt Meraner Carabinieri-Hauptmann Sebastiano Cannata Galante.