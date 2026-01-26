<BR \/>Gegen 14:00 Uhr ereignete sich das Unglück. Das Kind war gemeinsam mit seiner Familie auf der Rodelbahn unterwegs, als es – offenbar unbeaufsichtigt - von der Strecke abkam und die Kontrolle über seinen Schlitten verlor. Das Mädchen stürzte infolgedessen und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma.<BR \/><BR \/> Nach der Alarmierung rückten die Bergrettung Meran sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1 aus. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus Meran geflogen und dort stationär aufgenommen. Laut den Rettungskräften schwebt die in Dubai wohnhafte Zehnjährige nicht in Lebensgefahr.