<BR \/>Die Carabinieri von Meran haben eine 24-jährige Frau aus der Provinz Vicenza angezeigt, die verdächtigt wird, eine Geldbörse gestohlen und eine gestohlene Bankomatkarte unrechtmäßig verwendet zu haben.<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen in der Passerstadt: Ein Mann hatte sich bei der Carabinieri-Station gemeldet, nachdem ihm am selben Vormittag die Geldbörse mit Bankomatkarte und etwas Bargeld gestohlen worden war.<BR \/><BR \/>Die Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf, befragten Zeugen und sichteten Videoaufnahmen aus Überwachungskameras in der Umgebung. Währenddessen gelang es der Täterin, mit der gestohlenen Karte 500 Euro abzuheben.<BR \/><BR \/>Nach kurzer Zeit konnten die Carabinieri die mutmaßliche Diebin identifizieren: eine 24-Jährige aus der Provinz Vicenza, die den Behörden bereits bekannt war. Sie wurde unweit des Tatorts aufgespürt und zur Wache gebracht.<BR \/><BR \/>Nach den vorgeschriebenen Erhebungen wurde die Frau auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungsakten wurden an die zuständige Justizbehörde übermittelt.