<BR \/>Die drei Männer standen laut Carabinieri-Aussendung bislang nicht im Visier der Justiz. Sie sollen sich jedoch ein gut organisiertes Netzwerk aufgebaut haben, das tägliche Drogenlieferungen auch in Gemeinden des Burggrafenamts vorsah.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen begannen nach der Kontrolle eines 41-Jährigen, bei dem etwa zehn verkaufsfertige Dosen Kokain gefunden wurden. Nach mehreren Tagen der Observation stießen die Carabinieri auf seinen Komplizen, einen 39-Jährigen, der ebenfalls mit Kokain für den Verkauf erwischt wurde.<BR \/><BR \/>Schließlich gelang es den Ermittlern, den jüngsten der Gruppe zu identifizieren: einen 24-Jährigen, der die Drogen in seiner Wohnung gelagert haben soll. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten etwa 30 Gramm in einzelne Dosen aufgeteiltes Kokain sowie eine Präzisionswaage.<BR \/><BR \/>Verhaftet wurde ausschließlich der 24-Jährige, ein Einheimischer mit Wohnsitz in Meran, da bei ihm die größte Menge Rauschgift gefunden wurde. Die beiden anderen, ebenfalls in Meran wohnhafte Einheimische, wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Drogen und die Waage wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene wurde unter Hausarrest in seiner Wohnung gestellt.