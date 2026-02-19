Die Carabinieri von Meran haben in den vergangenen Tagen einen 27-jährigen Mann wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht sowie wegen des Mitführens von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen verhaftet. <BR \/><BR \/>Der aus Nordafrika stammende und in Meran wohnhafte Mann war im Zuge einer Routinekontrolle überprüft worden, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Er war gerade mit seinem Auto – einem älteren Sportwagen – in der Zuegg-Straße in Meran unterwegs, als die Beamten ihn anhielten und in seinem Kofferraum einen hölzernen Baseballschläger sicherstellten.<h3>\r\nAuf Hausdurchsuchung folgt Verhaftung<\/h3>Da der Mann den Gegenstand ohne triftigen Grund mit sich führte, wurde er auf die Carabinieri-Kaserne gebracht. Dort bemerkten die Beamten laut Aussendung, dass die Kleidung des Mannes nach Drogen roch -sie durchsuchten ihn und beschlagnahmten dabei 17 verkaufsfertige Dosen Kokain sowie ein Stück Haschisch.<BR \/><BR \/> Aufgrund weiterer Verdachtsmomente wurde auch die Wohnung des 27-Jährigen durchsucht. Auch dort sollten die Beamten fündig werden: In der Wohnung stellten die Carabinieri zwei Haschischplatten und Kokain sicher – insgesamt beschlagnahmten die Beamten rund 12 Gramm Kokain und etwa 243 Gramm Haschisch. Für den Mann klickten die Handschellen.