Meran: 3 Anzeigen wegen Drogenhandels

Bei einer Kontrollfahrt im Stadtzentrum hielten die Ermittler einen bereits wegen Drogendelikten polizeibekannten 27-Jährigen aus Meran auf. Bei einer Durchsuchung fanden die Carabinieri ein Messer mit einer 12,5 Zentimeter langen Klinge in seinem Besitz. Daraufhin entschieden die Ermittler auch die Wohnung des Mannes zu durchsuchen.Auch dort wurden sie fündig: Rund 26 Gramm Kokain und 28 Gramm Marihuana wurden beschlagnahmt und zur Untersuchung ins Drogenlabor in Leifers geschickt. Für den 27-Jährigen gab es eine Anzeige auf freiem Fuß.Das selbe Schicksal ereilt ein junges Paar: Die beiden 20-Jährigen leben ohne festen Wohnsitz in Meran und waren für die Carabinieri wegen diverser Vergehn in der Vergangenheit ebenfalls keine Unbekannten.Bei einer Kontrolle fanden die Ermittler bei dem Paar rund 25 Gramm Marihuana, das verkaufsfertig in 12 Dosen verpackt war, sowie ein Gramm Kokain, das in 2 Dosen aufgeteilt war. Gemeinsam mit den Drogen wurden außerdem 70 Euro in bar, die wahrscheinlich aus dem Drogenhandel stammen, beschlagnahmt. Das Paar erhielt eine Anzeige.

