Diebespaar in Meran erwischt – 30-Jähriger festgenommen

Diese Verbrechen wurden laut einer Aussendung der Carabinieri bei 2 verschiedenen Gelegenheiten gegen 2 Opfer verübt.Der erste Zwischenfall ereignete sich zwischen dem Rennweg und dem Theaterplatz: Ein 40-jähriger belgischer Tourist kramte gerade in seinem Rucksack, als ihm die beiden Diebe diesen aus der Hand rissen und wegrannten.Er verständigte die Carabinieri, die sich umgehend auf die Suche dem Diebespaar machten, dieses aber nicht ausfindig machen konnten. Der Rucksack mit den persönlichen Gegenständen des Mannes hingegen tauchte wieder auf. Darin fehlte zwar das Bargeld, es handelte sich aber nur um einen kleinen Betrag. Dank der Beschreibung des Opfers hatten die Carabinieri aber eine Vorstellung vom Aussehen der beiden Diebe.Ein weiterer Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag in der Nähe des Bahnhofs: Den beiden gelang es dabei das Mobiltelefon einer 52-Jährigen aus Agrigento aus ihrer Tasche zu stehlen.Als die Frau den Diebstahl bemerkte, verfolgte sie das Diebespaar und konnte die beiden in der Garibaldi-Straße nach einem kurzen Handgemenge aufhalten.Der Dieb verlangte nun für die Herausgabe des Mobiltelefons 50 Euro von der Frau. Gerade in diesem Moment kam ein Ermittler der Carabinieri vorbei, der gerade dienstfrei hatte und in Zivil unterwegs war. Sofort verständigte er seine Kollegen und forderte Verstärkung an. Während man auf deren Eintreffen wartete, hielt er die beiden Diebe fest.Als die Verstärkung eintraf leistete der 30-Jährige Widerstand und griff die Einsatzkräfte an, um einer Festnahme zu entgehen. Auch als ihn die Carabinieri zur Identifikation in die Kaserne gebracht hatten, leistete der Mann heftigen Widerstand.Dennoch wurde er letztlich unter dem Vorwurf des schweren Diebstahls, der Erpressung und des Widerstands gegen einen Amtsträger festgenommen und anschließend der Justizvollzugsanstalt Bozen überstellt. Seine Komplizin wurde auf freiem Fuß angezeigt.

