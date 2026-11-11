Der Mann war in der Bozner Straße dabei, die rechte Vordertür eines älteren Toyota aufzubrechen. Ein Bürger hatte zuvor über die Notrufnummer 112 eine verdächtige Person gemeldet.<BR \/><BR \/>Die alarmierte Streife aus Tirol traf den Mann noch am Tatort an und konnte ihn stoppen, bevor er flüchten oder den Aufbruch vollenden konnte. Bei einer anschließenden Kontrolle wurden ein 10er-Schraubenschlüssel und ein Teppichmesser sichergestellt.<BR \/><BR \/>Der Mann nordafrikanischer Herkunft, der keinen festen Wohnsitz hat und den Ordnungskräften bereits bekannt ist, wurde wegen versuchten Diebstahls, des unrechtmäßigen Mitführens von Gegenständen, die zur Verletzung geeignet sind, sowie wegen Nichtvorzeigens von Ausweisdokumenten angezeigt.