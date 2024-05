Meran: 42-Jähriger misshandelt Ex-Frau und Kinder – verhaftet

Gegen Bewährungsauflagen verstoßen

Am Freitagmorgen hat die Quästur in Meran einen Mann ausländischer Herkunft verhaftet. Bereits 2023 wurde gegen ihn eine Bewährungsstrafe und eine Auflage verhängt, nachdem er handgreiflich gegenüber seiner Ex-Frau und seinen minderjährigen Kindern geworden sei.Die Bewährungsauflage sah die Teilnahme an einem Anti-Agressions-Training vor, wie die Quästur von Bozen in einer Aussendung mitteilt. Weil er der Auflage jedoch nicht nachkam, entschied das Gericht vor Kurzem, die gegen ihn verhängte Bewährungsstrafe zu widerrufen und ihn zu 1 Jahr und 10 Monaten Haft zu verurteilen.Daneben wurde der 42-Jährige im Jänner von seiner Ex-Frau wegen Verfolgungshandlungen angezeigt: Er würde ihr nachstellen, weil er die Scheidung nicht akzeptiere. Infolgedessen wurde ein Annäherungsverbot verhängt- samt Armband zur Lokalisierung . Nach den Verhandlungen klickten für den 42-Jährigen die Handschellen und er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.