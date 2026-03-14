Der Festnahme gingen Ermittlungen voraus, die nach einer Anzeige einer in Meran lebenden Frau eingeleitet wurden. Die Frau hatte sich an die Staatspolizei gewandt und von wiederholten Belästigungen durch den Mann berichtet, mit dem sie zuvor eine Beziehung gehabt hatte. <BR \/><BR \/>Dem 47-jährigen italienischen Staatsbürger wird vorgeworfen, der Frau wiederholt vor ihrer Wohnung sowie an ihrem Arbeitsplatz aufgelauert zu haben. Zudem soll es zu Fällen körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt gegenüber der Frau gekommen sein. Die Vorfälle ereigneten sich laut Ermittlungen in den vergangenen Monaten in Meran und im Burggrafenamt. <BR \/><BR \/>Aufgrund der Schwere der vorgeworfenen Taten und der Gefährlichkeit des Mannes, der den Behörden bereits wegen anderer Straftaten bekannt ist, ordnete die Justiz die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde von den Beamten der Quästur festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.