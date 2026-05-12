Der Mann war zuvor rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Ihm werden häusliche Gewalt und Körperverletzung zur Last gelegt, wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht.<BR \/><BR \/>Den Ermittlungen und dem Urteil zufolge hat der 49-Jährige im Jahr 2021 über einen Zeitraum von rund vier Monaten wiederholt Gewalt in unterschiedlicher Form gegen seine ehemalige Partnerin ausgeübt. Die Vorfälle mündeten schließlich in körperliche Angriffe, die zu Verletzungen führten. Die Taten ereigneten sich im Raum Varese, wo der Mann zuvor wohnhaft war.<BR \/><BR \/>Nach seiner rechtskräftigen Verurteilung konnte der 49-Jährige in einer Wohnung in Meran, seinem zuletzt bekannten Wohnort, ausfindig gemacht werden. Dort wurde er von den Carabinieri verhaftet und ins Gefängnis nach Bozen gebracht, wo er seine Strafe verbüßen wird.