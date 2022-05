Meran: 50 Personen und 20 Fahrzeuge kontrolliert – nur eine Auffälligkeit

Mehr als 20 Fahrzeuge und etwa 50 Personen wurden am Freitagabend in Meran kontrolliert. Dabei wurden keine Drogen festgestellt. Auch bei den Fahrern wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Zudem wurden mehrere Bars und Nachtlokale kontrolliert, wobei keine Verstöße festgestellt wurden.Unter all den kontrollierten Personen wurde nur eine einzige Auffälligkeit festgestellt: Im Stadtzentrum von Meran wurde ein 30-jähriger Nordafrikaner mit irregulärem Aufenthalt in Italien aufgehalten. Er wurde zur Identifizierung festgenommen und in die Kaserne gebracht.Zu weiteren Störungen kam es erst später in der Nacht: Gegen 2.30 Uhr mussten die Carabinieri eingreifen, weil ein Bürger wegen des Lärms, den eine Gruppe junger Leute auf der Straße verursachte, nicht schlafen konnte. Diese waren beim Eintreffen der Ordnungshüter allerdings nicht mehr anzutreffen.Kurz nach 3 Uhr mussten schließlich für einen aggressiv gewordenen jungen Mann ein Krankenwagen und die Carabinieri gerufen werden: Als er aus einem Nachtlokal am Meraner Domplatz kam, war er so betrunken, dass er in die Notaufnahme gebracht werden musste.