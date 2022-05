Razzia in Meran: 52 Personen kontrolliert und Drogen beschlagnahmt

Auf Anordnung des Polizeipräsidenten von Bozen sind am heutigen Vormittag in der Stadt Meran Kontrollen durchgeführt worden, um die in der Stadt aufgetretenen Probleme der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu bekämpfen: Dabei wurden zahlreiche Personen kontrolliert und Drogen beschlagnahmt.