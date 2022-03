Meran: 80-Jähriger liegt 2 Monate tot in seiner Wohnung

Einen tragischen Vorfall in Meran meldet am Donnerstag die Tageszeitung „Alto Adige“: Ein 80-Jähriger wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Dort soll er laut dem Bericht bereits 6 bis 8 Wochen gelegen haben.