Merans Bürgermeisterin Katharina Zeller würdigte im musikalisch mitgestalteten Trauergottesdienst in der Untermaiser Pfarrkirche Franz Albers Weitsicht und Entschlossenheit sowie seine Dialogbereitschaft und seine Offenheit. „Er war ein Bürgermeister für alle“, blickte sie auf die Amtszeiten Albers als Erster Bürger der Passerstadt zurück. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252530_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dekan Don Mario Gretter zelebrierte den Gottesdienst – mit Altdekan Albert Schönthaler, Altabt German Erd OCist, P. Martin M. Steiner OT und Priester Josef Stampfl. Schönthaler betonte, dass Alber als Politiker genau das umgesetzt habe, was Politik eigentlich bedeute: Sorge für die Stadt, für die Mitmenschen und für das Gemeinwohl. <BR \/><BR \/>Anschließend wurde die Urne Albers zur Verabschiedung auf den Untermaiser Friedhof gebracht. Unter den Trauergästen waren neben Bürgermeisterin Katharina Zeller unter anderem die Meraner Altbürgermeister Günther Januth und Paul Rösch, Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, Landesrätin Rosmarie Pamer und Landtagspräsident Arnold Schuler. Auch zahlreiche Vereine erwiesen dem 90-Jährigen die letzte Ehre – wie Musikantinnen und Musikanten der Passerstadt, Feuerwehrleute, Mitglieder des Sportclubs und des FC Obermais sowie Schützen. Franz Alber hinterlässt seine beiden Töchter Margot und Verena samt Familien. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252533_image" \/><\/div>