Die Frau war am heutigen Dienstagmorgen als vermisst gemeldet worden. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gratsch suchten gemeinsam mit der Bergrettung nach ihr. <BR \/><BR \/>Unterhalb des Tappeinerwegs fanden die Helfer die Vermisste schließlich leblos auf und konnten nur noch ihre Bergung vornehmen.<BR \/><BR \/>Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte daraufhin zum Fundort aus. <BR \/><BR \/>Die Finanzpolizei, die Stadtpolizei und die Carabinieri sind derzeit im Einsatz, um die näheren Umstände des Todes zu klären.