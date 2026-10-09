Es sind fünf Ärzte der Meraner Notaufnahme, die neben ihrer Arbeit im Spital auch im Notarztwagen Dienst tun möchten – darunter zwei Thoraxchirurgen mit zehn bzw. 25 Jahren Erfahrung in der Notaufnahme, ein Anästhesist und zwei Notfallmediziner. „Wir wollten Dienst im NEF tun, um die Anästhesisten freizuspielen. Da es diese dringend in den Operationssälen braucht, wären wir eingesprungen“, sagt der Arzt. <BR \/><BR \/> Zudem würden die Ärzte im Notarztwagen Arbeitsturnusse machen, die sogar die 24 Stunden überschreiten. „Dabei sieht das EU-Arbeitszeitgesetz bekanntlich nur Zwölf-Stunden-Turnusse vor. Wir haben dem Sanitätsbetrieb sogar vorgeschlagen, dass wir bereit wären, diesen Dienst innerhalb unserer Dienstzeit zu machen. Denn damit könnte der Sanitätsbetrieb viel Geld sparen. Notärzte verdienen fast das Doppelte wie Ärzte in der Notaufnahme“, betont der Meraner Spitalsarzt. Er habe sich die Turnusse der Notärzte in Südtirol seit 2018 angeschaut. „59 Prozent dieser Turnusse haben die erlaubte Zeit von zwölf Stunden überschritten“, gibt er zu bedenken. <BR \/><BR \/>Aber der Reihe nach: Im Juli 2025 habe man bei Dr. Paul Huber, der die Notarztturnusse in Meran einteilt, angefragt, im Notarzteinsatzfahrzeug Dienst zu tun. „Wir sollten unsere Curricula vorlegen und Weiterbildungskurse belegen. Das waren drei, vier Kurse in den Bereichen Trauma, Kindernotfallmedizin usw. und die haben wir alle belegt“, sagt er.<BR \/><BR \/>Im Dezember 2025 hat die Landesregierung dann einen Beschluss gefasst, in dem festgelegt wurde, welche Ärzte zuallererst als Notärzte aufgenommen werden. „Nummer eins sind die Anästhesisten. Aber es hieß auch, dass jeder einzelne Fall eigens diskutiert werde. Gleichzeitig wurde mit dem Beschluss auch rückwirkend geregelt, dass der Notarztdienst beispielsweise durch Orthopäden, Geriater oder Gefäßchirurgen rechtens war, und sie auch weiterhin Dienst tun können“, sagt der Meraner Arzt.<BR \/><BR \/> Auch Anästhesisten, die noch in der Facharztausbildung seien, dürften Dienst im Notarztwagen tun. „Aber wir mit jahrelanger Erfahrung in der Notaufnahme nicht. Wir kümmern uns genau um diese Fälle, die uns vom Notarzt gebracht werden“, gibt er zu bedenken. <BR \/><BR \/>Eine Rangliste der Namen der Ärzte, die als Notärzte Dienst tun können, gebe es aber immer noch nicht. „Darauf warten wir noch immer. Wir würden gerne sehen, wer wo gereiht ist – wie bei jedem anderen Wettbewerb auch. Der Sanitätsbetrieb ist ein öffentlicher und kein privater Betrieb. Uns wurden auch die zehn Ausfahrten mit dem Notarzt im Notarztwagen nie zugestanden“, sagt der Arzt. Er habe im August Bezirksdirektorin Janah Maria Andreis einen Brief geschrieben. „Sie hat mir geantwortet, dass sie auf eine Antwort des Generaldirektors warte. Und diese Antwort ist noch nie gekommen“, sagt der Arzt der Notaufnahme. <BR \/><BR \/>Der PD-Abgeordnete Sandro Repetto wird im Landtag eine Anfrage dazu einbringen. „Ich möchte Klarheit und wissen, warum manche Ärzte den Notarztdienst versehen können und manche nicht“, sagt Repetto. Er will unter anderem wissen, was der Notarztdienst kostet, wer in Notarzteinsatzfahrzeug und Notarzthubschrauber einsteigen kann, sprich welche Fachärzte und mit welchen Kriterien, sowie ob es eine landesweite Rangliste gibt.