Im Zuge einer Routinekontrolle in einem Gastbetrieb im Burggrafenamt waren die Carabinieribeamten auf den junge Mann aufmerksam geworden, weil er hastig das Lokal verlassen wollte. Bei der Kontrolle der Personalien wirkte der Mann auffällig nervös, daraufhin durchsuchten ihn die Carabinieri und fanden unter seiner Jacke ein Küchenmesser.<BR \/><BR \/>Der 24-Jährige wurde in die Carabinierikaserne gebracht und wegen illegalen Waffenbesitzes auf freiem Fuß angezeigt. Das Küchenmesser wurde beschlagnahmt.