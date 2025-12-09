Alber war über viele Jahre politisch für die Südtiroler Volkspartei tätig. Er gehörte von 1969 bis 1988 dem Meraner Gemeinderat an, war Stadtrat, Vizebürgermeister und insgesamt drei Mal Bürgermeister der Stadt. Zudem saß er von 1988 bis 1993 im Südtiroler Landtag und Regionalrat, von 1989 bis 1994 war er Landesrat in der Landesregierung unter Luis Durnwalder.<BR \/><BR \/>Von 1995 bis 2005 stand Alber erneut an der Spitze der Kurstadt, außerdem war er Präsident des Südtiroler Gemeindenverbands. 2008 erhielt er das Ehrenzeichen des Landes Tirol.<BR \/><BR \/>Merans Bürgermeisterin Katharina Zeller würdigte Alber als einen Menschen, der mit „Herz, Mut und klarer Haltung“ Verantwortung übernommen und die Stadt in wichtigen Phasen geprägt habe.