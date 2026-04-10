Die Streife der Ortspolizei kontrollierte den Mann im Rahmen einer Routineüberprüfung in der Winkelstraße. Dabei stellte sich schnell heraus, dass das Elektrofahrrad, auf dem der Verdächtige unterwegs war, erst am selben Tag als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten stellten das Rad umgehend sicher, damit es dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden kann.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1299105_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes kamen zudem verschiedene Einbruchswerkzeuge zum Vorschein. Außerdem entdeckten die Polizisten ein Dokument, bei dem der dringende Verdacht besteht, dass es ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Das gesamte Material wurde beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen jungen marokkanischen Staatsbürger, der den Behörden bereits bekannt ist. Er wurde auf freiem Fuß bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.