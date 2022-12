Meran: Aufsehenerregender Verkehrsunfall endet glimpflich

Der Pkw landete in einer Obstwiese direkt neben der Straße. - Foto: © David Ceska

Die Wehrleute der FF Untermais in Aktion. - Foto: © David Ceska

Das Fahrzeug konnte erfolgreich geborgen und abgeschleppt werden. - Foto: © David Ceska

Es war 20.24 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr Untermais alarmiert wurde: Ein Pkw war auf der Höhe des Milchhofs aus bisher noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, durch einen Eisenzaun gekracht und über einen Meter tief in eine Obstwiese gestürzt.Glücklicherweise hat sich bei dem Unglück niemand verletzt – die Pkw-Insassen konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Sowohl am Eisenzaun als auch am Unfallwagen entstand erheblicher Sachschaden.Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Untermais kümmerten sich um die Sicherungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle.Nach der erfolgreichen Bergung wurde das Unfallfahrzeug vom Abschleppdienst abtransportiert.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Untermais, der Abschleppdienst und die zuständigen Behörden.