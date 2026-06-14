Das Unglück geschah gegen 10 Uhr in der St.-Josef-Straße. Informationen zufolge verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte erst einen Fußgänger, bevor er einen Radfahrer erfasste. Anschließend kam das Auto auf einer Böschung zum Stehen. <BR \/><BR \/>Der Radfahrer wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus von Meran gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Meran.