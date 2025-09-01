Der Hausbewohner war vom lauten Knall geweckt worden. Als er den Eingangsbereich seines Hauses sah, traute er seinen Augen nicht. <h3>\r\nPkw steht im Eingangsbereich – Tür eingedrückt <\/h3>Ein Auto stand im Eingangsbereich, die Tür eingedrückt. Im Auto hätten sich zwei junge Leute befunden, die sich aber trotz des großen Schadens schnellstens aus dem Staub gemacht hätten. Dem Hausbesitzer blieb nichts anderes übrig als die Polizei zu rufen. <BR \/><h3>\r\nBei Unfallauto handelt es sich um Leihwagen <\/h3>Ersten Schilderungen zufolge sei das Auto mit erhöhter Geschwindigkeit gegen die Einbahn unterwegs gewesen und der Lenker habe die Kontrolle verloren. Da es sich bei dem E-Auto um ein Leihauto handelt, hofft der Hausbewohner, dass die Versicherung für den Schaden aufkommt.