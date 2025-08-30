Der Beschluss, die Bar vorübergehend zu schließen, erfolgte nach wiederholten Kontrollen der Meraner Behörden. Nach mehreren Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern ergaben die Überprüfungen, dass das Lokal zu einem regelmäßigen Treffpunkt für Personen mit erheblichen Vorstrafen geworden war, darunter auch solche mit mehrfachen Verurteilungen.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus dokumentierte die Staatspolizei im Inneren des Lokals Vorfälle von Gewalt und aggressivem Verhalten. Diese Entwicklungen hatten das Sicherheitsgefühl der Anwohner deutlich beeinträchtigt und für erheblichen Unmut in der Nachbarschaft gesorgt.<BR \/><BR \/>Angesichts dieser Situation sah sich die Behörde veranlasst, eine sofortige und wirksame Maßnahme zu ergreifen, um die öffentliche Ordnung zu schützen und weitere rechtswidrige Vorfälle zu verhindern.<BR \/><BR \/>Mit dem Eingriff unterstreicht der Quästor, dass die Betreiber öffentlicher Lokale eine besondere Verantwortung tragen. Ihre Betriebe dürfen nicht zu Schauplätzen von Gewalt oder kriminellen Aktivitäten werden. Die temporäre Schließung des Meraner Lokals soll ein klares Signal setzen und zugleich abschreckend wirken, um sowohl die Sicherheit als auch die Lebensqualität in Meran zu gewährleisten.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>