<BR \/><BR \/>Kürzlich hielten die Carabinieri von Meran einen Pkw vom Typ Volkswagen in der Romstraße an. An Bord saß ein junger Mann – unter dem Sitz des Fahrers bemerkten die Beamten einen Gegenstand. <BR \/><BR \/>Als sie den Gegenstand genauer untersuchten, stellten die Carabinieri fest, dass es sich um einen Baseball-Schläger handelte. Zumal es sich um einen Gegenstand handelt, der als Waffe verwendet werden könnte, beschlagnahmten die Ermittler den Schläger und zeigten den Lenker an. <BR \/><BR \/>Laut einer Presseaussendung der Carabinieri handelt es sich beim Verdächtigen um einen 32-Jährigen – ihm wird illegales Mitführen einer Waffe vorgehalten.