Der junge Mann wurde in der Parkgarage des Lebensmittelgeschäfts „Conad“ in der Meraner Meinhardstraße kontrolliert. Beim Anblick der Beamten warf er laut Aussendung der Carabinieri die Reste eines bereits gerauchtn Joints weg.<BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Personendurchsuchung stellten die Carabinieri eine kleine Menge Haschisch, ein Messer und einen Metallschlagring sicher. Auch seine Wohnung wurde durchsucht: Dort stellten die Beamten eine Feinwaage sicher, vermutlich zum Abmessen der Drogen.