<BR \/><BR \/>Alarm geschlagen wurde gegen 13.25 Uhr. Die Freiwilligen Feuerwehren Untermais, Gratsch und Meran wurden in die Piavestraße gerufen, wo das Kassenhäuschen der Tankstelle ENI in Brand stand. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1361256_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben der Feuerwehr standen auch die Carabinieri im Einsatz – Informationen über Verletzte liegen derzeit nicht vor. <BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Aus dem Häuschen war sehr viel Rauch ausgetreten, die Tankstelle musste gesperrt werden. <BR \/><BR \/><BR \/>Über die Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt – Feuerwehr und Behörden haben die Erhebungen aufgenommen.