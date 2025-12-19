Ein Nachbar hatte den Brand auf dem Balkon bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese rückten sofort zu dem Wohnhaus am Virgilplatz nach Untermais aus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252158_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort angelangt, stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Bewohner außer Haus waren. Um sich Zutritt zu der betroffenen Wohnung zu verschaffen, musste daher die Eingangstür aufgebrochen werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252161_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte blieb der Brand auf den Balkon beschränkt. Der Schaden ist überschaubar: Möbel und andere Gegenstände, die auf dem Balkon abgestellt waren, wurden Raub der Flammen. Auch die Balkontür wurde bei dem Brand beschädigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252164_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Gratsch und Untermais sowie die Stadtpolizei, das Weiße und das Rote Kreuz.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252167_image" \/><\/div>