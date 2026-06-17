Gegen 8 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Gratsch und Untermais zu einem Brand in die gemeinsamen Turnhalle der Schulen Savoy und Kaiserhof in die Freiheitsstraße alarmiert.<BR \/><BR \/>Wie der Landesfeuerwehrverband in einer Aussendung schreibt, war bereits bei der Anfahrt eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Brand im Bereich einer elektrischen Anlage zu einer starken Verrauchung der Turnhalle sowie angrenzender Gebäudeteile geführt hatte. <BR \/><BR \/>Mehrere Atemschutztrupps gingen umgehend zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Anschließend wurden umfangreiche Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude vom Rauch zu befreien und mögliche Glutnester auszuschließen