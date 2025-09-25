Es war gegen 00.30 Uhr, als die Freiwilligen Feuerwehren von Untermais, Meran und Gratsch alarmiert wurden. Am St.-Vigil-Platz in Untermais brach in einer Parkgarage, die zu mehreren Wohneinheiten gehört, ein Brand aus. Beim Eintreffen der Wehrleute stand eine der privaten Pkw-Garagen in Flammen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217019_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Auto befand sich nicht darin, mehrere abgestellte Gegenstände – darunter ein Schrank und Autoreifen – brannten jedoch vollständig ab.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217022_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die Wehrleute war es nicht einfach, zum Brandherd vorzudringen. Rund 200 Meter Schlauchleitungen mussten verlegt werden, um die betroffene Garage zu erreichen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217025_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Trotz der erschwerten Bedingungen konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Atemschutz rasch unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen verhindern. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwar kam es kurzfristig zu Rauchentwicklung im Stiegenhaus des Wohngebäudes, die Bewohner konnten jedoch in ihren Wohnungen bleiben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217031_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Person wurde vom Weißen Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Meraner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217034_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zur Brandermittlung wurde die Berufsfeuerwehr Bozen hinzugezogen. Auch die Carabinieri standen im Einsatz. Erst vor kurzem hatte sich in Meran ein ähnlicher Brand ereignet.