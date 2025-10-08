<div class="img-embed"><embed id="1222623_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Flammen konnten rasch eingedämmt werden, doch der Rauch breitete sich im vierten Untergeschoss der Garage auf großer Fläche aus. „Die Belüftung solcher Anlagen ist zeitaufwendig“, erklärt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Meran, Alfred Strohmer. Im Einsatz standen auch die Wehren von Untermais und Gratsch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222626_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Sachschaden hält sich in Grenzen, verletzt wurde niemand. Derzeit ist von einem technischen Defekt als Ursache auszugehen. Die Carabinieri waren vor Ort.