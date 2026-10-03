Der Frau war auf der Passerpromenade vor dem Cafè Costantin der Fahrradcomputer ihres E-Bikes in das Passerbett gefallen. Die Frau versuchte daraufhin, über die Mauer in das Flussbett zu klettern. Dabei stürzte sie und verletzte sich am Knie. <h3>\r\nRettung mit Drehleiter aus der Passer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367799_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Feuerwehr Meran musste in der Folge mit der Drehleiter ausrücken, um die Frau aus der misslichen Lage zu befreien. Sie wurde von Feuerwehrmännern und Sanitätern des Weißen Kreuzes Meran in die Rettungstrage gelegt und mittels Drehleiter nach oben auf die Theaterbrücke gehievt. Das Weiße Kreuz Meran brachte die Frau in das Meraner Krankenhaus.