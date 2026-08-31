Ein Passant bemerkte die Situation kurz nach 21 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte. Eine Streife der Carabinieri traf als Erste am Ort des Geschehens ein. Einer der Beamten stieg daraufhin in die Passer, erreichte die Kinder und brachte sie nacheinander sicher ans Ufer.<BR \/><BR \/>Auch die Feuerwehren und die Wasserrettung wurden alarmiert und unterstützten die Rettungsaktion. Die drei Kinder blieben unverletzt, waren jedoch leicht unterkühlt.<BR \/><BR \/>Wie die Kinder in den Fluss gelangten und weshalb sie nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer zurückkehren konnten, ist derzeit nicht bekannt. Nach der erfolgreichen Rettung war keine weitere Suchaktion notwendig.