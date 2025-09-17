<BR \/>Ausgangspunkt war die Anzeige des rechtmäßigen Wohnungseigentümers. Er hatte wohl bemerkt, dass sich Hausbesetzer in seiner Wohnung breitgemacht hatten. In der Wohnung stießen die Beamten dann auf einen italienischen Staatsbürger sowie zwei marokkanische Staatsbürger.<BR \/><BR \/>Die Polizei räumte die Immobilie sofort und forderte die mutmaßlichen Hausbesetzer zum Gehen auf. Bei den Männern handelt es sich um einen bereits mehrfach amtsbekannten 25-jährigen Italiener, einen 21-jährigen Marokkaner, ebenfalls mehrfach amtsbekannt und Asylbewerber, sowie einen 24-jährigen Marokkaner ohne Aufenthaltstitel.<BR \/><BR \/>Alle drei wurden angezeigt. Der 21-Jährige wurde zusätzlich wegen des Besitzes von rund 40 Gramm Haschisch angezeigt, während der Quästor Giuseppe Ferrari gegen den 24-Jährigen eine Ausweisungsverfügung verhängte.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212426_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der endgültigen Räumung suchte die Polizei noch die Umgebung des Gebäudes ab. Dabei entdeckten die Beamten auf einem Baugerüst einen dunklen Rucksack.<BR \/><BR \/>Der Inhalt: 2,7 Kilogramm Haschisch, fast 900 Gramm Marihuana, 70 Gramm Kokain, 8.000 Euro in bar sowie zwei Präzisionswaagen. Die Polizei prüft nun, ob der Drogenfund in Verbindung mit den drei zuvor identifizierten Personen steht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.