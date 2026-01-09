<BR \/>Die Kontrolle erfolgte am Mittwoch in der Meraner Galileo-Galilei-Straße. Eine Streife der Ortspolizei wurde auf den Jugendlichen aufmerksam, da dieser mit einem E-Scooter deutlich schneller als erlaubt unterwegs war. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Scooter mit einem besonders leistungsstarken Motor ausgestattet war.<BR \/><BR \/>Laut Polizeiangaben verfügte das Fahrzeug über eine Nennleistung von 4.000 Watt und erreichte theoretisch eine Höchstgeschwindigkeit von über 100 km\/h. Damit liegt der E-Scooter weit über den im geltenden Straßenverkehrsrecht vorgesehenen Grenzwerten. Dieses erlaubt für E-Scooter eine maximale Leistung von 500 Watt sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km\/h.<BR \/><BR \/>Aufgrund der gravierenden Verstöße wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Stadtpolizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hin und appelliert insbesondere an Eltern, auf die Verkehrssicherheit ihrer Kinder zu achten.